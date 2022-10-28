Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, снижением на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, снижением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2145-2160 пунктов, на ухудшении состояния внешнего фона, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Позднее индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании планового решения ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 МСК), отмечает эксперт. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2140, 2120 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2190 пунктов, указывает Манжос в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.