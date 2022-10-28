Freedom Finance Global рекомендует держать акции Texas Instruments

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют держать акции Texas Instruments (TI) с прогнозной стоимостью на уровне $143,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы в целом оцениваем квартальные результаты эмитента (июль-сентябрь) как слабые: динамика финансовых показателей по итогам отчетного периода оказалась лучше ожиданий, при этом прогноз на следующий год не был конкретизирован менеджментом. Ранее руководство компании оценивало снижение продаж в четвертом квартале и полном 2023 году в 2-3% и 5% соответственно. С учетом этого фактора, а также фактического ухудшения динамики в различных продуктовых сегментах считаем, что в следующем году выручка Texas Instruments сократится на 4-7% при снижении операционной маржи до 43-46%. Мы также полагаем, что дно локального производственного цикла будет достигнуто в 2023 году с последующим восстановлением. Вероятно, снижение выручки будет отмечаться в течение четырех-шести кварталов. Также мы в целом позитивно оцениваем среднесрочные перспективы эмитента ввиду его сильных рыночных позиций (в 2011, 2017 и 2021 годах компания занимала 15,4%, 17% и 19% рынка аналоговых чипов (IC) соответственно), но ухудшаем прогноз на следующие 12 месяцев", - пишет эксперт Михаил Степанян.

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