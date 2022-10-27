Ослабление потребительского спроса может замедлить рост выручки и прибыли American Express - Freedom Finance Global

Ослабление потребительского спроса может замедлить рост выручки и прибыли American Express Co., считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"Прибыль American Express Company за III квартал превзошла общерыночные ожидания, а выручка совпала с прогнозами. В последующие кварталы мы ожидаем ослабления потребительского спроса и замедления бизнес-активности в условиях высокой инфляции, снижения реальных личных доходов и роста стоимости кредитования, поэтому предполагаем, что доходы AmEx в следующем году будут увеличиваться менее активно, чем в текущем. Консенсус-прогноз предполагает замедление роста выручки и прибыли до 10% и 8% г/г соответственно. Целевую цену по акции AmEx мы снизили до $145", - пишет Попцова.

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