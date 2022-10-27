"Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF до $30,50

"Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF с $35,5 до $30,50 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Маслова.

"На фоне продолжающегося уже более полугода тренда на рост доходностей американских казначейских облигаций мы понижаем целевую цену по акциям iShares Gold Trust до $30,50. В то же время мы сохраняем рекомендацию "держать", так как возможная "передышка" в ужесточении ДКП со стороны Федрезерва может сыграть на руку золоту. Мы полагаем, что подобный сценарий может реализоваться уже в 2023г", - пишет эксперт.

Спрос на золото последовательно снижается с марта этого года во многом из-за негативного влияния роста доходностей по казначейским облигациям США, подчеркивает аналитик.

"Учитывая агрессивную политику ФРС США по ужесточению ДКП, перелома тренда ждать пока не стоит, а настроения инвесторов относительно золота во многом будут зависеть от динамики доходностей госбумаг, - полагает Маслов. - Таким образом, iShares Gold Trust ETF, скорее всего, останется под давлением, однако маловероятно, что пробьет линию поддержки $30 за акцию из-за серьезной поддержки у этого уровня со стороны крупных игроков".

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