Расширение абонентской базы может способствовать росту выручки AT&T Inc., полагает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов.

Эксперт подчеркивает в комментарии, что квартальные результаты телеком-гиганта AT&T оказались достаточно сильными, и указывает на следующие факторы в поддержку инвестиционной привлекательности AT&T:

- AT&T ведет переговоры с Morgan Stanley о поиске инвесторов для ускорения строительства широкой оптоволоконной сети в рамках совместного предприятия. Реализация этого проекта, на взгляд эксперта, приведет к оптимизации свободного денежного потока за счет снижения собственных будущих капитальных затрат.

- Постепенное сокращение отставания в качестве и покрытии связи 5G от лидера этого сегмента T-Mobile.

- Оптимизация расходов и повышение тарифов, по словам представителей компании, с запасом компенсирует негативный эффект высокого инфляционного давления. К концу года расходы должны сократиться на $4 млрд из запланированных $6 млрд.

- Ежеквартально AT&T выплачивает дивиденд в размере $0,28 на акцию ($1,12 за год), обеспечивая доходность 6,7% годовых в текущих котировках.

- Прогнозируем свободный денежный поток AT&T в 2023 году в пределах $16-17 млрд. На дивиденды из этой суммы будет направлено $8 млрд (47-50%). Инвесторы могут быть уверены, что имеющегося FCF достаточно для стабильных дивидендных выплат.

"Учитывая эти факторы, полагаем, что спрос на защитные акции AT&T в I полугодии будущего года будет сильным, - резюмирует Денисламов. - Взяв за основу уверенные операционные тренды, пересматриваем прогноз по акции AT&T с нейтрального на позитивный и с сохранением таргета на отметке $20. Этот уровень соответствует форвардному мультипликатору P/E 8x, примененному к значению EPS в 2024г, равному $2,5, а также ожидаемой дивидендной доходности за будущий год в размере 5,6%. Считаем, что акции подходят для включения в дивидендные портфели с долгосрочным горизонтом инвестирования".

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