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27 октября 2022 года 16:24
X5 сохраняет позиции лидера в секторе ритейла - "Солид Брокер"
X5 Retail Group сохраняет позиции лидера в секторе ритейла, отмечается в комментарии "Солид Брокер". "Вслед за сибирскими розничными компаниями "Слата" и "Красный Яр" X5 Group может выкупить долю в сети "Самбери", работающей на Дальнем Востоке. На наш взгляд, X5 идет в новые регионы по двум причинам: во-первых, для расширения бизнеса, чтобы поддерживать высокие темпы роста выручки пользуясь низкоконкурентной средой, во-вторых, из-за того, что банально некуда девать деньги", - пишут эксперты инвесткомпании. На их взгляд, недавний отчет X5 за III квартал показал, что бизнес сохраняет высокую эффективность, даже несмотря на "инвестиции в цены". Свободный денежный поток за последние 12 месяцев превосходит чистую прибыль, а возможности для выплаты дивидендов или проведения байбэка нет. Поэтому деньги идут на погашение долга, а также на новые приобретения для расширения бизнеса. "X5, на наш взгляд, продолжает оставаться лучшим ритейлером в секторе, однако для раскрытия стоимости необходимо решение проблемы междепозитарных связей и юрисдикции компании", - указывают стратеги "Солид Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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