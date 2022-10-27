Акции Сбербанка привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу - "Ингосстрах-Инвестиции"

Акции Сбербанка привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, считает аналитик управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Аутлев.

"Акции Сбербанка торгуются на локальных минимумах. Наша оценка справедливой стоимости банка предполагает рост котировок его обыкновенных акций более чем на 60% к концу 2023г, - пишет эксперт. - Бумаги Сбера могут показать опережающее восстановление в случае улучшения геополитического фона и по текущим ценам выглядят очень привлекательно для включения в долгосрочные инвестиционные портфели. Между тем нынешняя экономическая ситуация в стране остается сложной, объявленный частичный призыв усиливает уровень неопределенности. Долгосрочным инвесторам мы рекомендуем покупать акции Сбера".

Аналитик напоминает, что в апреле 2022г Сбербанк попал под блокирующие санкции западных стран. "Наши оценки предполагают получение банком небольшого убытка по итогам 2022г и дальнейшее восстановление финансовых показателей, - подчеркивает Аутлев. - В случае отсутствия существенных экономических и геополитических потрясений по итогам 2024г. Сбер может выйти на уровень прибыли, сопоставимый с рекордными результатами 2021г".

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