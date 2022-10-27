"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ameren с целью $94,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $75,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что до конца 2030г компания планирует ввести в эксплуатацию 2,8 ГВт ВИЭ, что доведет возобновляемую мощность в портфеле до 3,5 ГВт. При этом до 2030г Ameren закроет 3,5 ГВт угольных ТЭС. Такой же подход менеджмент использует и при долгосрочном планировании, что, по мнению аналитиков, должно свести риск уменьшения портфеля генерации к минимальному.

"С точки зрения технического анализа после значительной коррекции бумаги демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,7 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают стратеги инвесткомпании.

Ameren - американская электроэнергетическая компания, обслуживающая около 2,4 млн потребителей в штатах Миссури и Иллинойс. Кроме того, холдинг осуществляет газоснабжение 0,9 млн розничных потребителей в тех же штатах.

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