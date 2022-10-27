"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 250 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 14% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Эксперт считает, что стоит рассмотреть спекулятивную покупку акций "МТС" по несколькими причинам: - Новая дивидендная политика: Совет директоров "МТС" утвердил новую стратегию развития компании на 2023-2025 гг. Пока конкретика по дивполитике отсутствует, но компания обещала, что в скором времени раскроет детали.

- Продажа части активов: менеджмент из-за санкционных рисков фокусируется на развитии бизнеса в России. Потенциально "МТС" может продать активы в Беларуси и Армении. Полученные средства могут направить на спецдивиденды и снижение долговой нагрузки, что, в свою очередь, может положительно отразиться на котировках компании.

- Заинтересованность акционера в денежном потоке: АФК "Система" продолжает скупать бизнес у иностранцев. 27 октября стало известно, что группа стала претендентом на российские активы IKEA.

"В связи с вышеперечисленным, есть большая уверенность как в выплате высоких дивидендов, так и в улучшении дивиддендной политики компании, - подчеркивает Баженов. - Целевой ориентир 250 руб., потенциал роста составляет более 14%".

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