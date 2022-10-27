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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3820-3880п - Freedom Finance Global
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27 октября 2022 года 14:25

S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3820-3880п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3820-3880 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 откатился вниз после попытки подняться выше 50-дневной скользящей средней. При этом RSI остается в нейтральной зоне, а MACD по-прежнему отражает усиление "бычьих" настроений и сигнализирует о вероятности продолжения восходящего тренда. Ближайшее сопротивление, которое предстоит протестировать индексу широкого рынка, сместилось к 3890 пунктам. Утренние фьючерсы указывают на умеренный рост котировок в предстоящую сессию", - пишет эксперт.

Аналитик обращает внимание на статистику: продажи нового жилья в Штатах за сентябрь снизились на 10,9% м/м, до 603 тыс., однако этот результат оказался выше прогнозов. Несмотря на охлаждение спроса и расширение жилищного фонда, средняя цена домов на первичном рынке достигла максимума с начала года. В то же время индекс S&P CoreLogic/Case-Shiller, отслеживающий динамику стоимости жилья, зафиксировал второе подряд снижение цен месяц к месяцу максимальными с 2009 года темпами, отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ


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