S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3820-3880п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3820-3880 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 откатился вниз после попытки подняться выше 50-дневной скользящей средней. При этом RSI остается в нейтральной зоне, а MACD по-прежнему отражает усиление "бычьих" настроений и сигнализирует о вероятности продолжения восходящего тренда. Ближайшее сопротивление, которое предстоит протестировать индексу широкого рынка, сместилось к 3890 пунктам. Утренние фьючерсы указывают на умеренный рост котировок в предстоящую сессию", - пишет эксперт.

Аналитик обращает внимание на статистику: продажи нового жилья в Штатах за сентябрь снизились на 10,9% м/м, до 603 тыс., однако этот результат оказался выше прогнозов. Несмотря на охлаждение спроса и расширение жилищного фонда, средняя цена домов на первичном рынке достигла максимума с начала года. В то же время индекс S&P CoreLogic/Case-Shiller, отслеживающий динамику стоимости жилья, зафиксировал второе подряд снижение цен месяц к месяцу максимальными с 2009 года темпами, отмечается в комментарии.

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