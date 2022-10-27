Возможно снижение цены акций Ford до $11 в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение котировок акций Ford Motor до уровня $11 за штуку в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова.

"26 октября американский гигант автостроения Ford опубликовал свои квартальные результаты по основным финансовым показателям выше ожиданий отраслевых аналитиков, но после релиза цена бумаги эмитента упала на 1,4% на постмаркете, до $12,6 за штуку. Негативом для инвесторов стала информация об убытках в III квартале 2022 года из-за огромных расходов, связанных с закрытием предприятия Argo AI, что стало неудачей на пути к запуску беспилотных автомобилей и перекрыло позитив от более успешных результатов компании за квартал. Котировки акций автоконцерна могут скорректироваться после роста предшествовавшего отчету в направлении $11 за бумагу", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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