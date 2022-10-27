Среднесрочные перспективы цены бумаг Etalon преимущественно нейтральны - BCS Express

Среднесрочные перспективы цены депозитарных расписок (GDR) Etalon преимущественно нейтральны, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"III квартал 2022 года был непростым для Etalon, как и, скорее всего, для большинства российских девелоперов. Новые продажи в натуральном выражении просели на 31% по итогам квартала, отражая снижение спроса на недвижимость в условиях макроэкономической нестабильности и роста процентных ставок. В денежном выражении результаты были чуть лучше благодаря росту средних цен реализации на 4% г/г. После волны восстановления рынка от минимумов апреля в сентябре потребительская уверенность снова просела. Не исключено снижение продаж в первой половине IV квартала. Пересмотр плана новых запусков выглядит понятным и логичным в сложившихся условиях. Среднесрочные ожидания по акциям эмитента преимущественно нейтральные. Ужесточение риторики ЦБ РФ по ключевой ставке, а также ухудшение потребительских настроений в сентябре негативны для восприятия инвесторами бумаг компании", - пишет аналитик в комментарии.

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