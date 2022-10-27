Краткосрочной целью роста цены нефти могут стать уровни $98-99/барр. - BCS Express

Краткосрочной целью роста котировок нефти марки Brent могут стать уровни $98-99 за баррель, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent закрыли торги среды в верхней части актуального торгового диапазона и в четверг пытаются выйти за пределы $96 за баррель. Пока нет уверенности в том, что волна роста получит полноценное продолжение, но при сохранении благоприятного сентимента такой сценарий вполне вероятен. Краткосрочной целью может стать зона $98-99 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии.

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