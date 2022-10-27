Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 60,9-62,15 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 60,9-62,15 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Прохождение пика налогового периода продолжает оказывать давление на рубль, но официально октябрьский налоговый период еще не завершен - в пятницу компаниям предстоит уплатить налог на прибыль. На этом фоне курс пары USD/RUB снижается и находится около 61,5 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Поддержку рублю в текущий момент также оказывают заметно выросшие цены на нефть. Тем не менее в пятницу, после окончания налогового периода и в преддверии выходных, рубль, вероятно, ослабится. В целом пока сохраняет свою актуальность диапазон 60,9-62,15 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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