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27 октября 2022 года 10:21
Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ
Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг, инвесторы перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке (в пятницу, 28 октября) вряд ли будут предпринимать активные действия, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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