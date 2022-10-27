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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможно ослабление рубля до 62 руб./$1 и 63 руб./EUR1 на торгах в четверг - ПСБ
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27 октября 2022 года 09:48

Возможно ослабление рубля до 62 руб./$1 и 63 руб./EUR1 на торгах в четверг - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля до уровней 62 руб./$1 и 63 руб./EUR1 на торгах в четверг - основным драйвером будет заседание ЕЦБ во второй половине дня, которое может "потянуть" за собой доллар, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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