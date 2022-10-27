Вероятно умеренное повышение индекса Мосбиржи на открытии торгов в четверг - "Алго Капитал"

Вероятно умеренное повышение индекса Мосбиржи на открытии торговой сессии в четверг (в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2125-2140 пунктов), несмотря на смешанный внешний фон, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Позднее индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, полагает эксперт. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2120, 2100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2150, 2170 пунктов, указывает Манжос в комментарии.

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