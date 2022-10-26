Цена акций Visa может достигнуть отметки $210 в краткосрочной перспективе - BCS Express

Цена акций Visa Inc. может достигнуть отметки $210 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

Платежная система Visa опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2022 финансового года, превысив прогнозы как по выручке, так и по прибыли, констатирует аналитик Евгений Калянов.

"Консенсус цена по акциям Visa на горизонте 12 месяцев составляет $251. Сильные тенденции в потребительских расходах поддерживают бизнес оператора платежной системы с мировым покрытием, - пишет эксперт. - За период пандемии электронная коммерция стала более популярной, и Visa удалось глубоко проникнуть в категории повседневных расходов, что поддерживает рост бизнеса платежной системы, а присутствующий неудовлетворенный спрос на поездки, отмеченный руководством компании, может задавать потенциальный апсайд. Риском для продолжения роста акций выступает инфляция, ожидание рецессии и снижение рынка США. Текущий рост укладывается в рамки среднесрочного нисходящего канала, и цена может достигнуть отметки $210. Но нет уверенности в более высоких уровнях на краткосрочном горизонте".

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