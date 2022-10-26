Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100пп во второй половине недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100 пунктов во второй половине недели при отсутствии позитивных новостей, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

"Российский рынок акций в среду корректировался на фоне усиления неопределенности. Участники рынка предпочли зафиксировать позиции после роста рынка во вторник. Индекс Мосбиржи терял 0,8%, снижались все сектора. Нефтегазовый сегмент умеренно снижался (-0,1%) благодаря поддержке цен на нефть, которые находились выше $93/барр. Ожидаем, что в случае отсутствия позитивных новостей, во второй половине недели индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050 -2100 пунктов", - пишет эксперт банка.

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