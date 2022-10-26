"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Мать и дитя"

"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "Мать и дитя" и рекомендацию "покупать" для них, сообщается в комментарии эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова.

"Мать и дитя" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на бумагу. На наш взгляд, это является крайне позитивной новостью для расписок MD Medical Group даже несмотря на то, что размер выплат получается довольно скромным. Впрочем, payout полностью соответствует практике направлять акционерам 50% консолидированной прибыли. Другое дело, что из-за обесценения совокупным размером 1,3 млрд руб. прибыль эмитента в I полугодии 2022 года оказалась невысокой, однако корректировать дивидендную базу компания не стала. В то же время понятно, что будущие выплаты будут существенно выше, а дивидендный потенциал у данной истории значительный. Как следствие, мы сохраняем позитивный взгляд на расписки компании и рекомендацию "покупать" для них", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.