"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 6,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Сегежа Групп" с целью 6,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,2%, стоп-приказ: 4,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент является основным претендентом на покупку мебельных заводов шведской IKEA, о сделке может быть объявлено в ближайшее время. Руководство компании заявляло ранее, что покупка активов может дать синергию для "Сегежи", существенно увеличить прибыль", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции начинает формировать восходящий тренд после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью 6,5 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,9 руб. риск на портфель составит 0,76%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". Основное производство находится в России. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение.

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