"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $160

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет в среду, 26 октября. Ожидается рост выручки до $18,19 млрд и прибыль на акцию $0,1781. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент эмитента даст хороший прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага движется к уровню сопротивления, где проходит 200-дневная скользящая средняя. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $138 риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме".

Boeing Co. - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

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