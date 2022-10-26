Акции ТГК-1 - ставка на дивиденды и потенциал роста цены - "Открытие Инвестиции"

Акции "ТГК-1" остаются интересным вложением для инвесторов с точки зрения дивидендов и потенциала роста цены бумаги от текущего уровня (прогнозная стоимость - 0,016 руб. за штуку), говорится в комментарии главного аналитика "Открытие инвестиции", эксперта "Открытие Research" Тимура Хайруллина.

"Мы расцениваем производственные результаты эмитента за январь-сентябрь 2022 года как нейтральные для инвестиционного кейса компании, который гораздо больше связан с дивидендами. "ТГК-1" последовательно наращивала дивиденды с 2016 года, а с 2020 года направляла на них не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность была двузначной. Компания не выплатила дивиденды за 2021 год, что может быть связано с планируемой продажей финским акционером Fortum своей доли в акционерном капитале. Мы полагаем, что акции по-прежнему интересны для инвесторов и рекомендуем их покупать, так как полагаем, что после ухода финского акционера компания вернется к практике выплаты дивидендов", - пишет Хайруллин.

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