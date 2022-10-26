S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3810-3860п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3810-3860 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 поднялся до уровня 50-дневной скользящей средней. RSI не подает выраженных сигналов, MACD указывает на возможность дальнейшего роста. В предстоящую сессию индекс широкого рынка способен протестировать ближайший уровень сопротивления в районе 3900 пунктов", - отмечает эксперт.

Аналитик подчеркивает, что слабая макростатистика, усиливающая ожидания замедление экономического роста, позитивно влияет на настроение инвесторов. Многие из них рассчитывают, что ФРС в этих условиях откажется от агрессивного повышения ставки после ноябрьского заседания или даже возьмет паузу, убедившись, что уже сделанные шаги помогли замедлить инфляцию. Индекс доверия потребителей в октябре упал до 102,5 пункта при прогнозе 105,3, при этом рост цен на жилье замедлился.

"По данным CME FedWatch, вероятность повышения ключевой ставки в декабре не на 75, а на 50 б.п. рынок оценивает в 50%. Инвесторы начинают постепенно отыгрывать завершение цикла ужесточения монетарной политики в 2023г. Успешные отчетности за третий квартал подогревают интерес к акциям", - пишет Поздняков.

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