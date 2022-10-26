Рост цены золота, скорее всего, возобновится в следующем году - Sber CIB

Рост цены золота, скорее всего, возобновится в следующем году, и восходящий тренд будет длительным, полагают аналитики Sber CIB.

"Период неопределённости, когда цена золота достигала пиковых значений выше $2000 за унцию, видимо, закончился. Конкурентоспособность золота как защитного актива снижается под давлением фундаментальных факторов. В следующем году рост цен на этот металл может возобновиться, и восходящий тренд, вероятно, будет длительным. Это позволит ценам на золото найти новые равновесные уровни - значительно выше $1450 за унцию, как до пандемии", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

Федрезерв планирует повысить ставку до 4,75% в 2023г и перейти к смягчению ДКП в 2024г. На взгляд стратегов Sber CIB, это открывает возможность для восстановления цен на золото в долгосрочной перспективе. В первой половине 2023г цена на золото может снизиться до минимальных уровней - около $1600 за унцию, а во втором полугодии - начать повышаться. По мнению аналитиков, спрос на золото будет восстанавливаться умеренно, так как инвесторы будут проявлять больший интерес к рискованным активам.

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