"Финам" подтверждает рейтинг акций Bristol Myers на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Bristol Myers Squibb на уровне "покупать" с целевой ценой $85,9 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 18%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Выручка Bristol Myers Squibb по итогам 3К22 снизилась на 3,4% г/г и составила $11,2 млрд, на $40 млн превысив прогнозы. Продажи большинства ключевых наименований показали положительную динамику г/г. Чистая прибыль компании достигла $1,6 млрд, показав рост на 6,7% г/г, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,99 и на 16 центов превзошла ожидания. Акции Bristol Myers находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и целевой ценой $85,9 на конец 2022г, апсайд составляет 18%. С начала 2022г бумага обогатила инвесторов на 17,6% (для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период просел на 19,5%). Доходность бумаги за 12 месяцев достигает 25,9%. На данном этапе у нас нет оснований для корректировки целевой цены или рейтинга бумаги, и мы сохраняем параметры инвестиционной идеи без изменения", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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