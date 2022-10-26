Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Coca-Cola до $72

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Coca-Cola Co. до $72 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Coca-Cola отчиталась за III квартал лучше среднерыночных ожиданий в отношении прибыли и выручки, а также повысила прогноз на будущий год, - отмечает аналитик Севак Араратян. - Квартальные результаты Coca-Cola оказались ожидаемо сильными благодаря возвращению покупателей к привычной модели потребления с завершением пандемии".

Эксперт положительно оценивает дальнейшие перспективы Coca-Cola. В качестве рисков Араратян выделяет негативное влияние курсовых разниц ввиду чрезмерного укрепления доллара, а также грозящий затянуться экономический спад в Европе из-за энергокризиса.

"Впрочем, считаем, что ФРС уже близка к завершению курса жесткой монетарной политики, поэтому укрепление доллара сменится его снижением, а негативное влияние валютной переоценки на бизнес Coca-Cola не будет длительным. ЕЦБ и Банк Англии продолжат повышать ставки, и в результате достижения ими паритета в Старом и Новом Свете стабилизируется и курс доллара, что положительно скажется на выручке компании. С учетом всех перечисленных факторов повышаем целевую цену по акции Coca-Cola до $72", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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