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26 октября 2022 года 12:47
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги AT&T и Trade Desk, а также убрав акции Alphabet и Blackstone, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt Disney Co., Chevron Corp., BioМarin, AT&T Inc., Wholesale Club Holdings Inc., Pinterest Inc., Advanced Micro Devices, Valvoline и Trade Desk Inc. "Ожидаем, что в ближайшие недели для рынка будет характерна повышенная волатильность, - отмечают аналитики. - Мы решили сохранить секторальную структуру модельного портфеля и провести тактические замены, поэтому мы исключаем акции Alphabet и Blackstone в пользу идей с более высоким потенциалом роста. Мы уменьшаем риск в портфеле и добавляем AT&T, где видим привлекательное соотношение потенциальной доходности и рисков. Недавняя отчетность компания показала рост маржинальности во всех сегментах бизнеса, а оценка AT&T по прогнозному P/E находится на минимальных значениях за последние 23 года". Также эксперты телеграм-канала добавили бумаги Trade Desk, прямого конкурента Alphabet в сегменте онлайн-рекламы. Они считают, что компания продолжит наращивать свою долю на рынке благодаря более эффективным алгоритмам рекламной персонализации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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