Снижение цен на нефть, вероятно, продлится до конца текущего и весь 2023г - ПСБ

Снижение цен на нефть, вероятно, продлится до конца текущего и весь 2023 год, что опустит цену Brent до $80 за баррель, отмечается в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вероятно, в IV кв. 2022г рынок достигнет практически идеального баланса, что приведет к снижению цены. По итогам 2022г средняя цена на нефть составит минимум $98/барр. Под воздействием ухудшения экономических ожиданий и укрепления доллара в следующем году ее уровень может опуститься до $80/барр. Однако, если президент США будет наполнять стратегические запасы нефти при более высокой цене, чем обозначенные им $70/барр., то среднегодовая цена в 2023 году составит $95/барр. Именно такая нижняя граница цены понадобится хотя бы для стабилизации добычи нефти в США на сланцевых месторождениях", - прогнозируют эксперты банка.

Прогноз цен на нефть отталкивается от баланса рынка нефти, который содержит в себе высокие неопределенности, подчеркивается в материале.

Цены на нефть, по мнению стратегов ПСБ, могут оказаться ниже прогнозируемых по следующим причинам:

- более серьезное замедление развития ВВП в ключевых экономиках мира (США, Европа, Китай);

- более агрессивная политика по повышению ставки ФРС США и укреплению USD;

- заключение "всеобъемлющей" сделки с Ираном;

- активное выполнение квот по добыче ОПЕК+ странами с отстающей добычей или невыполнение договоренности по сокращению добычи в соответствии с новыми квотами;

- незначительное влияние эмбарго на российский экспорт нефти и нефтепродуктов;

- снижение геополитической напряженности;

- активный рост добычи нефти в Северной Америке.

"Напротив, фактические цены на нефть могут оказаться выше прогноза, если перечисленные факторы "сыграют" в противоположном направлении", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.