ДВМП - один из главных бенефициаров переориентации логистики РФ с запада на восток - Sber CIB

"Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - один из главных публичных бенефициаров переориентации логистики РФ с запада на восток, говорится в комментарии Sber CIB.

"Операционный отчет портового дивизиона за III кв. подтверждает, что финрезультаты ДВМП за 2022г будут сильными. Мы продолжаем считать, что ДВМП является одним из главных публичных бенефициаров переориентации логистики с запада на восток и развития Восточного полигона", - отмечают аналитики инвестбанка.

Эксперты указывают на ряд позитивных для компании факторов:

- В этом году объем грузоперевозок по Восточному полигону вырастет до 158 млн тонн (+10%). К 2030г государство планирует увеличить объем перевозок в 1,5-1,6 раза - до 230-250 млн тонн.

- К 2026г ДВМП планирует создать восточный транспортно-логистический узел Северного морского пути (СМП). План развития СМП предполагает увеличение грузооборота с 35 млн тонн в 2021г до 200 млн тонн в 2030 г.

- Максимальная пропускная способность портового дивизиона ДВМП к 2025г увеличится в 1,7 раза, до 1200 тыс. TEU в год.

- ДВМП активно работает над открытием новых морских маршрутов в рамках турецкого и индийского направлений, а также юго-востока Азии.

- В 2022г компания планирует приобрести еще 3 судна, увеличив свой флот до 25 судов в управлении.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.