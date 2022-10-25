"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Х5 с целью 2624 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции X5 Retail с целью 2624 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представила свои финансовые результаты за 3К22г. Мы положительно оцениваем показатели ритейлера. Рентабельность EBITDA за период оказалась несколько выше наших прогнозов и составила 7,3%. В целом за год, по нашим расчетам, компания может продемонстрировать рост рентабельности EBITDA на 0,2-0,3 п.п. г/г и рост продаж более 18% г\г. Эти расчеты не учитывают консолидацию показателей торговых сетей Красный Яр и Слата, которая может произойти уже в 4К22 и добавит X5 почти 600 магазинов. Мы отмечаем значительное снижение долговой нагрузки у группы. В силу отсутствия возможности выплачивать дивиденды, средства направляются на погашение дорогого долга и накапливаются в виде денежных средств на балансе", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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