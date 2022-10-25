Основной потенциал роста цены бумаг Valero Energy в текущий момент реализован - Freedom Finance Global

Акции Valero Energy являются одними из главных бенефициаров восстановления спроса на нефтепродукты, однако основной потенциал роста цены бумаг компании реализован, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Результаты эмитента за третий квартал превзошли ожидания рынка, показав рост год к году. Тем не менее основные метрики существенно снизились в поквартальном сопоставлении. На наш взгляд, квартальный дивиденд Valero останется на уровне $0,98 на акцию, что предполагает доходность к текущим котировкам около 3% годовых. Мы позитивно оцениваем отчетность компании за третий квартал. По нашему мнению, Valero - один из главных бенефициаров восстановления спроса на нефтепродукты, тем не менее основной потенциал роста цены акций компании реализован", - говорится в комментарии эксперта.

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