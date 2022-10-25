BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $97

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 12 месяцев, открытую 28 апреля 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Доходность за 6 месяцев (180 дней) составила 15,49%, с учетом выплаты дивидендов за период - 17,10%, констатирует эксперт Никита Покровский.

"Секторальный ETF SPDR XLV (здравоохранение) снизился на 2,29%, а индекс S&P 500 упал на 9,21%. Бумага стала одним из лучших вариантов для вложений капитала за последние 6 месяцев среди представителей своего сектора и акций в составе индекса S&P 500. Из крупных фармкомпаний более динамичный рост показала только Eli Lilly and Co." - указывает Покровский.

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