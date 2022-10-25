Индекс Мосбиржи, возможно, проведет торги в среду в диапазоне 2100-2200п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, возможно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 2100-2200 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Российский фондовый рынок во вторник продолжает начавшийся еще на прошлой неделе уверенный рост. В основном, несмотря на сложную геополитическую обстановку, он может быть связан с выплатами крупными российскими компаниями дивидендов и их реинвестированием в акции. Кроме уже свершившихся фактов выплат дивидендов, определенную роль играют слухи и ожидания инвесторов. По нашим прогнозам, во вторник индекс Мосбиржи может завершить торги на уровне в 2110-2130 пунктов, а в среду индекс может колебаться в рамках 2100-2200 пунктов", - указывает эксперт.

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