Цена бумаг Ozon может вырасти на 15-17% в ближайшее время - ПСБ

Котировки бумаг Ozon могут подняться на 15-17% от текущего уровня в ближайшее время, долгосрочные перспективы стоимости ADS эмитента также позитивны, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Разрешение истории с реструктуризацией валютного долга снимает риски судебных претензий и изменения структуры Ozon, сдерживавшие восстановление котировок ее расписок. В ближайшей перспективе эта новость вполне может вывести их стоимость к району пиков сентября, что предполагает рост на 15-17% от текущих уровней. Долгосрочно мы также позитивно смотрим на компанию, отмечая решимость менеджмента добиться прибыли на уровне EBITDA уже по итогам следующего года (во втором квартале компания впервые это продемонстрировала на квартальном уровне), что предполагает вполне реализуемые дальнейшую оптимизацию и сокращение логистических и маркетинговых затрат", - пишут эксперты в комментарии.

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