ЦБР, скорее всего, оставит ставку без изменений на заседании 28 октября 2022г - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений (7,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 28 октября 2022 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Мы полагаем, что регулятор с наибольшей вероятностью может сохранить ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5%). Такое решение, на наш взгляд, наиболее соответствует сентябрьскому сигналу, который не был изменен в последующих комментариях представителей ЦБ. Более того, в истории пресс-релизов регулятора вслед за сигналом аналогичной тональности ЦБ мог сохранить ключевую ставку без изменений на 3-6 месяцев (наиболее показательный период - апрель 2018 год, когда в риторике также при отсутствии фокуса на смягчении монетарной политики отмечалось сокращение потенциала снижения ключевой ставки)", - отмечают эксперты в комментарии.

"Инфляционное давление остается умеренным в преддверии заседания ЦБ. До заседания будут опубликованы еще два важных среза статистических данных - недельная инфляция по состоянию на конец третьей недели октября и инфляционные ожидания за октябрь. Впрочем, мы полагаем, что их публикация не должна сместить баланс вероятностей - инфляционные ожидания, даже если скорректируются относительно уровня сентября, останутся на повышенном уровне, а устойчивое проявление проинфляционных тенденций можно отследить на более широком горизонте, - пишут аналитики. - На наш взгляд, ключевой дезинфляционный фактор - сдержанная потребительская активность. Дополнительно стоит отметить охлаждающий эффект ожидаемых успешных результатов уборочной кампании 2022 года. При этом из-за ограниченных возможностей по расширению экспорта в условиях санкционного давления большая часть товаров может поступать на внутренний рынок, также ограничивая инфляцию для ряда товарных групп".

Цикл смягчения монетарной политики может быть продолжен в будущем, полагают в Райффайзенбанке. С другой стороны, указывают эксперты, проинфляционные риски, связанные с подстройкой компаний под новые условия, продолжат оказывать давление на темпы роста цен на горизонте 1-2 лет. "Впрочем, ключевая ставка пока находится в нейтральном диапазоне (или даже выше него), что, на наш взгляд, оставляет пространство для ее некоторого снижения. Мы полагаем, что при прочих равных регулятор сможет вернуться к циклу смягчения на одном из следующих заседаний (в декабре или феврале) при сохранении преобладающей роли ослабленного потребительского спроса в инфляционной картине", - отмечают аналитики в обзоре.

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