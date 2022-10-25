"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью $219,4 за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 28,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции Johnson & Johnson за последний год значительно опережают по доходности падающий американский рынок и фармацевтический сектор США - находятся в плюсе на 4,2% при потерях индекса S&P 500 в размере 16,8%. Эмитент оправдывает свою репутацию "защитного" вложения и достоин находиться в инвестиционных портфелях в турбулентные времена. Этот гигант здравоохранения способен показать хорошую динамику финансовых результатов независимо от экономической обстановки, геополитики и политики ФРС", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Johnson & Johnson - одна из крупнейших в мире компаний сектора здравоохранения, имеющая широкую специализацию, начиная с потребительских товаров для здоровья и заканчивая фармацевтической продукцией и высокотехнологичным медицинским оборудованием.

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