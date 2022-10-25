BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций X5 Retail

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают среднесрочные перспективы акций X5 Retail, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"X5 Retail представила умеренно позитивные результаты по итогам III квартала. Ключевые показатели скорректировались относительно ударного II квартала, но это было ожидаемо на фоне инфляции издержек, - пишет эксперт Дмитрий Пучкарев. - В то же время в годовом сопоставлении основные метрики выросли, темпы роста выручки находятся на рекордных уровнях со II квартала 2018г. Компания продолжает улучшать операционную эффективность - доля SG&A расходов относительно выручки уменьшилась до 13,1% против 14,3% годом ранее. Отказ компании от выплаты дивидендов в 2022г при сильных финансовых метриках привел к тому, что чистый долг по IAS 17 сократился на 37% относительно уровня на конец 2021г".

Среднесрочные ожидания по акциям X5 Group у эксперта умеренно позитивные. Хорошие финансовые результаты по итогам 9 месяцев, на взгляд Пучкарева, свидетельствуют об устойчивости бизнеса к макроэкономической турбулентности.

"Важным вопросом в инвестиционном кейсе X5 остаются дивиденды, однако конкретики по срокам возврата к выплатам пока нет. В то же время, пока дивиденды не выплачиваются, компания может снижать долговую нагрузку, еще больше упрочнять финансовое положение", - указывает аналитик инвесткомпании.

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