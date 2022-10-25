Инвесторам стоит обратить внимание на "префы" Татнефти - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на привилегированные акции "Татнефти", которые подешевели на 1% по итогам минувшей недели и потеряли около 8% в октябре, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"Мы ожидаем, что ограничения на экспорт российских углеводородов повлияют на "Татнефть" меньше, чем на более крупные компании. "Татнефть" продолжает раскрывать промежуточную отчетность по РСБУ и МСФО и придерживаться дивидендной политики. Дивидендная доходность по АП на ближайшие 12 месяцев, по нашему прогнозу, - около 14%. В среднесрочной перспективе мы прогнозируем рост выплат до 75% чистой прибыли по МСФО. Оцениваем справедливую стоимость "префов" "Татнефти" на уровне 434,9 руб.", - пишет Шульгин.

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