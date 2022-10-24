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24 октября 2022 года 19:01
Реинвестирование дивидендов окажет поддержку рынку акций РФ на этой неделе - "КИТ Финанс Брокер"
Реинвестирование дивидендов окажет поддержку рынку акций РФ на этой неделе, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Рынок акций на текущей неделе попробует закрепить успех и двинуться в сторону 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост ждем на зачислении на брокерские счета дивидендов от "НОВАТЭКа", "Татнефти" и "Газпрома". В совокупности, мы ожидаем порядка 200-220 млрд руб. на free float резидентов. Это существенные объёмы как для акций, так и для валютного рынка. Часть этих денег будет реинвестирована в акции, в частности, в Сбербанк (в ожидании отчета в начале 2023г, который раскроет размер потерь текущего года) и "ЛУКОЙЛ" (в ожидании пропущенных дивидендов за II пол. 2021г). И конечно же в сам "Газпром", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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