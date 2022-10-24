Внешний фон пока не располагает к активным покупкам акций РФ - "Солид Брокер"

Внешний фон пока не располагает к активным покупкам российских акций - риски падения рынка на новостях в разы выше, чем были ранее, полагают аналитики инвесткомпании "Солид Брокер".

"Российский рынок постепенно оживает после "мобилизационного шока". Ожидание прихода дивидендов тяжеловесов индекса подталкивает игроков к покупкам бумаг. Сегодня уже пришли дивиденды по "НОВАТЭКу", на неделе ожидаются дивиденды от "Газпрома" и "Татнефти". Как ранее мы писали, большая часть этих денег будет реинвестирована обратно в рынок, что вызовет дополнительный спрос на акции. Тем не менее, внешний фон пока не располагает к активным покупкам, по нашему мнению. Предстоящие выборы в США 8 ноября, саммит G20 15 ноября и очередной виток эскалации на Украине сдерживает рынок от роста. Сейчас, на наш взгляд, риски падения рынка на новостях в разы выше, чем были ранее, поэтому мы пока придерживаемся позиции наблюдения со стороны и рекомендуем накапливать резервы для последующих покупок", - пишут эксперты.

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