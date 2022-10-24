ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на текущем уровне на заседании 28 октября - Совкомбанк

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября 2022 года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков в целом остается сбалансированным, поэтому ЦБ, вероятно, возьмет паузу в условиях возросшей неопределенности из-за геополитического обострения. В пользу сохранения ставки неизменной выступает сигнал регулятора. Зампред Банка России А. Заботкин повторил нейтральный сигнал о дальнейших действиях, который был дан по итогам сентябрьского заседания ЦБ. Также ожидаем, что ЦБ оставит нейтральный сигнал о будущих действиях, в базовом сценарии полагаем, что он сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% до конца текущего года. В следующем году ожидаем возобновления цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции", - пишет эксперт в комментарии.

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