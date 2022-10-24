Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций American Airlines на уровне $18

Аналитики Freedom Finance Global подтверждают прогнозную стоимость акций American Airlines Group на уровне $18 за штуку на фоне представленной эмитентом отчетности за третий квартал 2022 финансового года и прогнозов менеджмента на следующий квартал, сообщается в материале инвестиционной компании.

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