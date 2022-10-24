Акции Inarctica - ставка на импортозамещение - Sber CIB

Покупка акций Inarctica ("Русская аквакультура") - ставка на импортозамещение, считают аналитики Sber CIB.

"Inarctica - единственная публичная российская компания, занимающаяся аквакультурой: выращиванием рыбы в искусственно созданных условиях. Это высокотехнологичная сфера агропрома, которая развита во многих странах мира, и в России последние несколько лет она быстро растет. Сейчас сложились благоприятные условия для отрасли в целом и для эмитента в частности (выращивает красную рыбу - атлантического лосося и форель). Цены на лососевых выросли, а объемы импорта рыбы в Россию уже начали сокращаться из-за логистических трудностей и влияния геополитической ситуации. Выращивание красной рыбы - это высокорентабельный бизнес. При этом в текущем году выручка Inarctica может превысить рекордный результат 2021 года, этому поспособствуют объемы вылова рыбы и рост цен", - указывают эксперты в обзоре.

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