BCS Express рекомендует держать акции Snap с прогнозной ценой $8,2

Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Snap Inc. с прогнозной стоимостью $8,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"По итогам отчетности эмитента за 3К22 мы не видим существенных драйверов роста цены акций в ближайший квартал. Хотя падение на 30% выглядит чрезмерным, фундаментальных причин для роста нет. Технический отскок возможен, но для увеличения инвестиционной привлекательности (не спекулятивной) компании необходимо показать разворот негативного тренда. Как следствие, мы выставляем рекомендацию "держать" с целевой ценой $8,2 (потенциал роста составляет 8%) на инвестиционный горизонт в один год и отмечаем, что бизнес Snap выглядит наименее привлекательным в сравнении с другими компаниями в секторе", - указывают эксперты.

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