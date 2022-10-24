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24 октября 2022 года 15:49
ЦБР, вероятно, оставит ставку на уровне 7,5% на заседании 28 октября 2022г - Инвестбанк Синара
ЦБ РФ, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 28 октября 2022 года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Банк России проведет 28 октября опорное заседание совета директоров, которое сопровождается обновлением макроэкономического прогноза. По нашему мнению, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом мы допускаем, что в ближайшие недели ЦБ изменит подход к денежно-кредитной политике с учетом частичной мобилизации и введения разных уровней реагирования в ряде регионов. В случае сильного торможения экономики он, на наш взгляд, переключится на сценарий "Ускоренная адаптация", который предполагает более низкие ставки (5,5-7,5% в 2023 году) и, соответственно, снижение уровня инфляции", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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