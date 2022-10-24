S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3700-3800п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3700-3800 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"S&P 500 продолжает тестировать верхнюю границу нисходящего канала на уровне 3750 пунктов. Индикатор RSI находится вблизи нейтральных отметок, MACD сигнализирует о сохранении восходящего импульса. Ближайшее сопротивление находится вблизи 3800 пунктов, поддержку S&P 500 может найти на уровне 3600 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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