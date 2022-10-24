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24 октября 2022 года 14:25
Банк России сохранит ключевую ставку неизменной на заседании 28 октября - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку неизменной, на уровне 7,5% годовых, на заседании 28 октября, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Главным событием для российского рынка на текущей неделе станет пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. Годовая инфляция продолжает замедляться (13,1% на 17 октября) и уже совсем близка к верхней границе прогнозного ориентира ЦБ на 2022г (13%). Напомним, что на последнем заседании, когда ЦБ несколько ужесточил риторику и сигналы, инфляция составляла 14,1%. Текущее замедление инфляции, по всей видимости, происходит в том числе под влиянием снижения потребительской и деловой активности, наблюдаемого с третьей декады сентября. Кроме того, на фоне последних событий целый ряд банков повышали процентные ставки по кредитным продуктам или как-то еще ужесточали условия кредитования, хотя экономических предпосылок еще недавно для этого не было. Эти факторы располагают в пользу продолжения смягчения процентной политики ЦБ", - отмечает эксперт. Кравченко допускает, что определяющим фактором для принятия решения ЦБ станут данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре (публикация 25 октября). Однако стратег инвесткомпании полагает, что в целом регулятор рассматривает текущее замедление инфляции, деловой и потребительской активности, как временные факторы, и в условиях неопределенности займет осторожную позицию, сохранив ключевую ставку на уровне 7,5%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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