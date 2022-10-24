"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Life класса H

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой на середину 2023г HKD12,73, что предполагает потенциал роста 30,8%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Ухудшение экономической ситуации в Китае и антиковидные ограничения оказывают давление на финансовые показатели China Life в нынешнем году, однако мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса компании. Продолжающееся расширение численности среднего класса, постепенное старение населения и реализация правительством инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему росту спроса на страховые продукты и услуги в Поднебесной. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков, мы ожидаем, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

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