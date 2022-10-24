Рубль, вероятно, завершит текущую неделю на уровне выше 61 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, завершит текущую неделю на уровне выше 61 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе укреплялся, и курс USD/RUB снизился на 1,32%, до 61,29 руб./$1. Снижению курса способствовала стабилизация ситуации на валютном рынке и фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продавали валютную выручку для уплаты налогов. В понедельник курс USD/RUB снижается на 0,27% и находится около 61,12 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На вторник приходится пик текущего налогового периода, в связи с чем курс USD/RUB может в ближайшее время опускаться ниже 61 руб./$1. Тем не менее по мере снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами рубль может ослабиться, в связи с чем курс USD/RUB, вероятно, все же закончит неделю выше 61 руб./$1. При этом в текущих условиях влияние заседания Банка России на рубль должно быть ограниченным", - пишут эксперты банка.

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